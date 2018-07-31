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Galatasaray transferde mutlu sona ulaşmak üzere!

Galatasaray Kulübü'nün, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Andre Silva'da mutlu sona ulaşmak üzere olduğu iddia edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:21
Galatasaray transferde mutlu sona ulaşmak üzere!

İtalyan transfermarketweb sitesinin haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki Portekizli santrforun kiralanması konusunda Milan'la anlaşma sağladı.

İtalyan kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Cimbom Andre Silva'yla ise pazarlığa devam ediyor.

Yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın 3 milyon euro'ya işi bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

Andre Silva, geçen sezon Milan formasıyla 40 maçta 10 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Transfermarkt verilerine göre yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon avro.

Milan ise Andre Silva'yı geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 30 milyon Euro'ya transfer etmişti..

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:21
  1. Galatasaray
  2. Andre Silva
  3. transfer dönemi
  4. yeni transfer

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