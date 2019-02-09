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Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:31
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı belirtildi.

İdmanın, oyunsal formda yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın, tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:31
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