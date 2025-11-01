  • İSTANBUL
Spor Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım

Galatasaray - Trabzonspor | Canlı Anlatım

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor

10' Trabzonspor topla daha fazla oynayan taraf. Galatasaray ise hızlı ataklarla rakip kalede gol arıyor.

4' Torreira'nın çok uzaklardan çektiği şut auta gitti.

1' Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

