Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Adana'da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Adana'da02 Şubat 2019 Cumartesi 23:31
ADANA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi.
Adana Havalimanı'nda yeğenleri tarafından karşılanan Terim, daha sonra Acıbadem Adana Hastanesi'ne geçti.
Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
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