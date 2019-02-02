Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Adana'da

ADANA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi. Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nda yeğenleri tarafından karşılanan Terim, daha sonra Acıbadem Adana Hastanesi'ne geçti. Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

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