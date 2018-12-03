Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na sponsor





İSTANBUL (AA) - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD), Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ulaşım ve konaklama sponsoru oldu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Mahmut Recevik, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile 1905 GSYİAD yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine anlamlı bir günde 1905 GSYİAD'ın bize büyük bir sürprizi oldu. Her zaman olduğu gibi GSYİAD bugün de bizim ve 'Engelsiz Aslanlar'ımızın yanında. Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun başkanlığında tüm GSYİAD'a canıgönülden şükranlarımızı sunuyoruz. İbrahim Bey çok iyi bir Galatasaraylı. Hayatının her anında bu heyecanı hissediyoruz. Sadece 'Engelsiz Aslanlar'a değil diğer alanlarda da sponsorlukları olacak. Onun da inşallah yakında müjdesini vereceğiz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum."

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Aslanlar'a destek olmaktan mutlululuk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnançla ve sevgiyle aşılamayacak hiçbir engel olmadığını düşünüyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin engelli olduğunu düşünürsek yaklaşık 1,5 milyar engelli insanın yaşadığı bir dünyadayız. Amacımız engelleri ortadan kaldırıp bu kardeşlerimizin de hayatın bir parçası olmasına bir nebze destek olabilmek. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız da bu anlamda Galatasaray şubeleri içerisinde hem sosyal sorumluluk içeren hem de spor etkinliğini bir araya getiren önemli bir unsur. Bu şubeye destek olmak bizim için gurur verici."

