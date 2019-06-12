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Galatasaray taraftarlarından kombine yenilemeye yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar kombine yenilemenin ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
Galatasaray taraftarlarından kombine yenilemeye yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar kombine yenilemenin ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk günde yaklaşık 4 milyon TL gelir elde etti.


Galatasaray’da futbol takımının maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu’nda maçları yerinden takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların kombine yenilemeleri dün saat 10.00 itibariyle başlamıştı. Kombine yenileme hakkı olan taraftarlar bu kampanyadan 25 Haziran Salı gününe indirimle faydalanabilecek. 2019-2020 sezonunda iç sahada oynanacak maçları izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar yenileme dönemine yoğun ilgi gösterdi ve ilk günde 2 binden fazla taraftar kombinesini yeniledi.


Galatasaray, bu yenilemeden yaklaşık 4 milyon TL gelir sağlarken, yöneticiler yaptığı açıklamalarda son 7 sezonda ilk günde en yüksek satış ve en yüksek geliri elde ettiklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
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