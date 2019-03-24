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Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi idari olarak ibra edilmediği için tüzük gereği 1 ay içinde seçim kararı alacak.

24 Mart 2019 Pazar 01:12
Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi idari olarak ibra edilmediği için tüzük gereği 1 ay içinde seçim kararı alacak.


Galatasaray’ın Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi oy çokluğuyla idari olarak ibra edilmedi. Bu kararın ardından tüzük gereği yönetimin 1 ay içerisinde seçim kararı almak zorunda. Tüzüğe göre seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, bu seçimde aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesinde ise şöyle:


"Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.”



Cengiz ibra edilmeyen ikinci başkan oldu


Mustafa Cengiz, Adnan Polat’tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu. 2011 yılında yapılan genel kurulda idari olarak ibra edilmeyen Adnan Polat ve yöneticiler, konuyu mahkemeye taşımış ve idari yönden ibra olmamanın iptali için Galatasaray Spor Kulübü’ne dava açmıştı. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermişti. Polat ve arkadaşları kararı temyize götürdü. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak Adnan Polat ve yönetimini aklamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:12
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