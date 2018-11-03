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Galatasaray Schalke maçına kilitlendi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü haftasındaki rakibi Schalke 04 karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:43
Galatasaray Schalke maçına kilitlendi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Schalke 04 karşılaşması için pazartesi günü saat 12.30'da özel bir uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket edecek. Galatasaray'ın maçtan önceki son antrenmanı TSİ 20.30'da Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu TSİ 20.00'de Arena AufSchalke'nin medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:43
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