Galatasaray şampiyonluğa koşuyor
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.06 Mayıs 2018 Pazar 21:10
Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Galatasaray karşılaştı. Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 15 ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues atarken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un tek golünü 50. dakikada Serdar Aziz kendi kalesine attı.
İKİ PENALTI KAÇTI!
Akhisarspor'da Soner Aydoğu 33. dakikada Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis 90+2. dakikada penaltı atışında topu üstten auta yolladı.
Bu sonuçla Galatasaray 69 puana yükselerek liderliğini sürdürdü, Teleset Mobilya Akhisarspor 36 puanla 14. sırada kaldı.
Ligin 33. haftasında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
YORUM YAZ