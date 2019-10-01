Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray evinde PSG’yi konuk etti. Peki, Galatasaray PSG maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı başladı. İlk maçında Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray bu kez evinde PSG’yi konuk etti. İşte, Galatasaray PSG maçının detayları…

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray ile PSG karşılaştı.

Maça iki ekip de karşılıklı ataklarla başladı.

Temsilcimiz Galatasaray taraftarının gücünü de arkasına alarak gol yollarında önemli pozisyonlar geliştirdi. Ancak sarı-kırmızılılar aradığı golü bir türlü bulamadı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

Maçın ikinci yarısına PSG iyi başladı.

52. dakikada Icardi konuk ekibi öne geçirdi: 0-1

Hem Galatasaray hem de PSG gol pozisyonlarından eli boş dönünce mücadele 1-0 sona erdi.

MAÇ SONUCU: 0-1

Dk.52 Icardi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, J. Seri, Ryan Donk, S. Nzonzi, Radamel Falcao, Younès Belhanda, Ryan Babel

PSG: K. Navas, Thiago Silva, P. Kimpembe, T. Meunier, Juan Bernat, Marquinhos, M. Verratti, I. Gueye, Á. Di María, M. Icardi, Pablo Sarabia