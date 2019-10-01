Galatasaray PSG maçı ilk 11'leri
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray PSG maçının ilk 11'leri01 Ekim 2019 Salı 21:06
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray PSG maçının ilk 11'leri
Galatasaray
Muslera
Christian Luyindama
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
J. Seri
Ryan Donk
S. Nzonzi
Ryan Babel
PSG
K. Navas
Thiago Silva
P. Kimpembe
T. Meunier
Juan Bernat
Marquinhos
M. Verratti
I. Gueye
Á. Di María
M. Icardi
Pablo Sarabia
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