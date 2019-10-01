Galatasaray PSG maçı ilk 11'leri Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray PSG maçının ilk 11'leri

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray PSG maçının ilk 11'leri Galatasaray Muslera Mariano Christian Luyindama Marcão Teixeira Yuto Nagatomo J. Seri Ryan Donk S. Nzonzi Radamel Falcao Younès Belhanda Ryan Babel PSG K. Navas Thiago Silva P. Kimpembe T. Meunier Juan Bernat Marquinhos M. Verratti I. Gueye Á. Di María M. Icardi Pablo Sarabia

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