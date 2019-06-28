2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenciyi kabul etti. İlkokul’dan Galatasaray Ortaokulu’na ve Galatasaray Lisesine geçişler nasıl olmaktadır? Peki Galatasaray ortaokula nakil nasıl yapılır? İlkokul’dan Galatasaray Ortaokulu’na ve Galatasaray Lisesine geçişler nasıl olmaktadır? Galatasaray Ortaokuluna nakiller ne zaman yapılacak? Galatasaray Ortaokulu ve lise nakilleri ne zaman başlayacak?

İlkokulu başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortaokula kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan öğrenciler, Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler lisenin 9 uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilirler.

Galatasaray Ortaokul’undan mezun olan öğrenciler doğrudan Galatasaray Lisesi’ne geçerken, diğer ortaokullardan gelecek adayların merkezi sınavda (LGS) 0,01-0,04 dilim arasında olması gerektiğini düşündüğümüzde, Galatasaray Lisesi’nde okumak adına kuranın önemli bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.