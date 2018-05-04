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Galatasaray' Nagatomo transferini bitirmekte ısrarlı

Inter, Japon Sol Bek Yuto Nagatomo'nun Fiyatını 5 Milyon Euro Olarak Belirledi

04 Mayıs 2018 Cuma 14:43
Galatasaray' Nagatomo transferini bitirmekte ısrarlı

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Japon oyuncu için Galatasaray'dan 4-5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor. Haberde; Galatasaray'ın Inter'in taleplerine yaklaştığı ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanabileceği kaydedildi. Galatasaray'ın Nagatomo'nun performansından memnun olduğu ve transferini bitirmekte ısrarcı olacağı belirtildi. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yuto Nagatomo, takımda kalmak istediğini söylemişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:43
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  3. süper lig
  4. şampiyonluk

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