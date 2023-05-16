Galatasaray Mısırlı Muhammed'e sahip çıkacak mı? LGBT forması giymeyince ceza aldı...

Küresel LGBT lobisi eşcinsel sapkınlığı Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de dayatmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan Fransız takımı Nantes'e kiralanan Mısırlı Müslüman futbolcu Mustafa Muhammed, LGBT destekçilerinin hedefi oldu.

LGBT figürlü forma ile maça çıkmayı reddettiği için kadro dışı bırakılan Muhammed, para cezasına çarptırıldı. Muhammed alınan paranın da Homofobi ile Mücadele Derneği'ne bağışlanacağı duyuruldu.

Muhammed, başına gelenlerden sonra Türkiye'ye dönmek istediğini belirterek Galatasaray'dan hukuki destek istedi.

Sarı kırmızılı yönetimden henüz Muhammed için bir açıklama yapılmadı.

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