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Gündem Galatasaray Mısırlı Muhammed'e sahip çıkacak mı? LGBT forması giymeyince ceza aldı...
Gündem

Galatasaray Mısırlı Muhammed'e sahip çıkacak mı? LGBT forması giymeyince ceza aldı...

Yeniakit Publisher
2023-05-16 19:06:00 - 2023-05-16 19:14:36
Galatasaray Mısırlı Muhammed'e sahip çıkacak mı? LGBT forması giymeyince ceza aldı...

Galatasaray'dan Fransız takımı Nantes'e kiralanan Mısırlı Müslüman futbolcu Mustafa Muhammed, LGBT figürlü formayla maça çıkmak istemeyince ceza aldı. Sarı kırmızılı yönetimin Muhammed'e sahip çıkması beklenirken henüz Mısırlı futbolcu için bir açıklama yapılmadı.

Küresel LGBT lobisi eşcinsel sapkınlığı Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de dayatmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan Fransız takımı Nantes'e kiralanan Mısırlı Müslüman futbolcu Mustafa Muhammed, LGBT destekçilerinin hedefi oldu.

LGBT figürlü forma ile maça çıkmayı reddettiği için kadro dışı bırakılan Muhammed, para cezasına çarptırıldı. Muhammed alınan paranın da Homofobi ile Mücadele Derneği'ne bağışlanacağı duyuruldu.

Muhammed, başına gelenlerden sonra Türkiye'ye dönmek istediğini belirterek Galatasaray'dan hukuki destek istedi.

Sarı kırmızılı yönetimden henüz Muhammed için bir açıklama yapılmadı.
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