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Galatasaray, menajeriyle görüştü! İşte Ibrahimovic'in istediği astronomik rakam

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola'nın Galatasaray ile görüştüğü ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten sezon başına 12 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
Galatasaray, menajeriyle görüştü! İşte Ibrahimovic'in istediği astronomik rakam

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken bir süre önce gündeme gelen isimlerden biri de Zlatan Ibrahimovic olmuştu. Ocak ayında 2 santrafor takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın geçen ay Zlatan Ibrahimovic için de devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Gomis'in ayrılığı sonrasında ağustosun son haftası ve geçen ay Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştüğü ortaya çıktı.

7,5 milyon dolara LA Galaxy ile anlaştı

Sarı-kırmızılılar, İsveçli dünyaca ünlü yıldızın transfer şartlarını öğrenmek için menajeri Raiola ile temasa geçti. Sezon başında 12 milyon euro yıllık ücret istediği öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise bonservisi elinde olandünyaca ünlü yıldız için menajeri Galatasaray'dan sezon başına 12 milyon euro talep etti. Ancak bu talepler Galatasaray'ın mali tablosuna uymadığı için teşekkür edilirken Ibrahimovic 7,5 milyon dolar garanti ücret karşılığında geçen hafta Amerika MLS ekibi LA Galaxy kulübü ile anlaştı.

(Futbol Arena)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:23
  1. Galatasaray
  2. transfer çalışmaları
  3. Zlatan Ibrahimovic
  4. Sarı-kırmızılılar
  5. Gomis
  6. Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola
  7. Amerika MLS
  8. LA Galaxy

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