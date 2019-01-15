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Galatasaray, Marcao'nun sözleşme detaylarını açıkladı

- Sarı-kırmızılılar, 3,5 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı savunma oyuncusu için Portekiz kulübü Chaves'e 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek- Marcao, Galatasaray'dan 3,5 sezon için toplam 2 milyon 950 bin avro garanti ücret alacak

15 Ocak 2019 Salı 22:13
Galatasaray, Marcao'nun sözleşme detaylarını açıkladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao (Marcos Do Nascimento Teixeira) ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını ve Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 4 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Marcao ve kulübü Chaves ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında 400 bin avro garanti ücret alacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün Marcao'ya diğer 3 sezonda ise sırasıyla 800, 850 ve 900 bin avro garanti ücret ödeyeceği aktarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:13
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. KAP
  4. Marcao
  5. Sözleşme detayları
  6. transfer

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