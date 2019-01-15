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Galatasaray, Marcao'nun maliyetini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Marcao transferi için Portekiz ekibi Chaves'e 4 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

15 Ocak 2019 Salı 22:24
Galatasaray, Marcao'nun maliyetini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Marcao'nun bonservisi için kulübü Chaves'e 4 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Eurotutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:24
  1. Galatasaray
  2. Marcos Do Nascimento Teixeira
  3. Marcao
  4. Kamuoyu Aydınlatma Platformu

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