"Galatasaray maçında puanların peşinde olacağız"





ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini belirterek, karşılaşmadan puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, idman öncesi Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Galatasaray ile yapacakları maça ilişkin "Önümüzde zorlu bir maç var. Galatasaray zorlu bir rakip ama zaten her maç zordur. Önemli olan sahada yaptığın mücadeledir. Biz de en iyi şekilde maça hazırlanıp, puan veya puanların peşinde olacağız. İyi bir futbolla da amacımıza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde önlerindeki ilk 4 maçın önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bir an önce 30 puanın üstüne çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çavuşoğlu, transferdeki son gelişmelere de değindi. Orta sahaya takviye için bir oyuncuyla anlaştıklarını ancak hala kağıt üzerinde bir anlaşma sağlanamadığını aktaran Çavuşoğlu, takımdan ayrılan ve ayrılacak oyuncular hakkında ise şunları söyledi:

"Filipe Augusto ve Maniatis ile yollarımızı ayırdık. Şu anda Bobo'nun durumu netlik kazanmadı. Sakatlığı süren Mbilla ile de görüşmemiz sürüyor. Aslında sözleşmeyi feshetme anlamında daha önce anlaşmıştık ama değişebiliyor. Onunla alakalı da önümüzdeki saatlerde gelişme olabilir. Ayrıca Barış Başdaş'ı Gençlerbirliği'ne kiraya verdik. Hasan Ayaroğlu ile de Altay'ın bir talebi var ama yerli sayısındaki eksiklikten dolayı Hasan Ayaroğlu burada. Önümüzdeki saatlerde ne olacağını bilmiyoruz ama takımda kalacak gibi gözüküyor."





- "Merih, iyi bir kulübe gitti, başarılı olacaktır"





Merih Demiral'ın Sassuolo'ya transferini değerlendiren Çavuşoğlu, "Merih'e ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Kendisi 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcumuzdu. Alanyaspor'a gelmeden önce bir hukukumuz vardı. Kendisi manevi oğlumdur. Lizbon'da oynarken de görüşmelerimiz vardı. Kendisini ücretsiz kiralık olarak getirdik. Yıllık 150 bin avro gibi bir rakama, hiç para konuşmadan imza attı. 3,5 milyon avro satın alma opsiyonuyla da bize gelmişti." dedi.

Merih'in Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbol ile İtalya'nın çok önemli kulüplerinden birinden teklif almasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, transfer sürecini şöyle anlattı:

"Merih transferinde imzalar dün atıldı. Daha önce transfer söylentileri yazılıp çizilmişti ama gerçeği yansıtmıyordu. Resmi bir şey olmadan biz de bir açıklama yapmadık. Her şey olabilir. Bazen anlaşırsın ama transfer olmaz. Sonuç olarak Türk futboluna ve milli takımına çok önemli bir oyuncu kazandırdık. 4-5 ayda kulübümüze ciddi bir rakamsal para kazandırdık. Kiralama sistemi üzerinden oyuncu gitti. Oradaki maddede, kulüp küme düşerse futbolcu geri gelecek, kalırsa da devam edecek, ibaresi var. Kulübün de küme düşme durumu yok. Kiralık mı satın mı gibi sorulara da böylece açıklık getirmiş oluyoruz."

Merih'e Türkiye'den de tekliflerin olduğunu aktaran Çavuşoğlu, futbolcunun kendilerine Alanyaspor'dan başka hiç bir kulüpte oynamak istemediğini söylediğini ifade etti.

Merih'in Avrupa hedefi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Merih, iyi bir kulübe gitti, başarılı olacaktır. Ayrıca Alanyaspor kulübümüzün, Merih'in buradan başka takıma transferinde yüzde 12,5 bir hak edişi olacak." açıklamasında bulundu.







