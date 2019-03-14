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"Galatasaray maçında 40 bin taraftarımızı stada bekliyoruz"

- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:"Sivasspor maçını kazandıran taraftarlar oldu. Ondan önceki maçta da sıkıntı yaşamamıza neden olan taraftardı. Demek ki iyi yapınca her şey doğru gidiyor"

14 Mart 2019 Perşembe 20:27
"Galatasaray maçında 40 bin taraftarımızı stada bekliyoruz"


BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında iç sahada Galatasaray'la yapacakları maçta, taraftar desteğinin takım için önemli olacağını ifade etti.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım planlamasını, duruş pozisyonunu iyi ayarlamak gerektiğini vurguladı.

İki haftadır çıkışta olduklarını belirten Aybaba, "Hem içeride oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı hem deplasmandaki MKE Ankaragücü maçında çok pozisyon yakaladık, daha iyisini yapmamız lazım. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları skora çeviremeyince sıkıntı başlıyor, oyuncuların biraz öz güveninde sarsılma başlıyor. Çok fazla gol çalışması yapıyoruz, inşallah bu sahaya yansır ve galibiyetle daha rahat bir nefes alırız." diye konuştu.

Aybaba, taraftarlara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Galatasaray maçında 40 bin taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Sivasspor maçını kazandıran taraftarlar oldu. Ondan önceki maçta da sıkıntı yaşamamıza neden olan taraftardı. Demek ki iyi yapınca her şey doğru gidiyor, takımın öz güveni artıyor, oyuncuların iştahı, coşkusu artıyor. Kötü gidince de takım zaten bunu kaldıracak güçte değil, o nedenle biz Sivasspor maçındaki desteği, bize olan güvenlerini, desteklerini bekliyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, atabilirsek ondan sonraki planda o coşkuyu daha da artırabileceğiz. İnşallah bu maçta, o şans faktörü bizden yana olur. Takımımız çok mücadeleci, koşan, isteyen, coşkulu oynayan kadrodan oluşuyor. Galatasaray'ın belirli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp, zaaflarından da yararlanıp maçı kazanmak istiyoruz."

Galatasaray maçından sonra takımı için fikstürün kolaylaşacağını ifade eden Aybaba, "Rakiplerin maçları zorlaşıyor, puan puandır, içerideki maçları kazanacaksınız. Her takım ummadığınız yerde ligi bitirebilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın hazır olanını oynatmaya çalışıyoruz. Bu kadronun içerisindeki oyunculara adaletli davranmazsanız o zaman takım bütünlüğüne zarar verir, o bütünlüğü sağlayamazsınız. Takım bütünlüğümüz iyi, sahaya da yansıyor. Bizim üzüntümüz, niye daha önce bu işleri halledemedik, bir takım maçlarda VAR’a ve şanssızlığa takıldık, penaltıları kaçırdık. Biz hala oradayız, keşke onları aşabilseydik. Şu anda daha genç oyunculara öncelik tanıyan, altyapının gücünü ortaya çıkarmaya çalışan bir takım planlaması düşünmüştük." değerlendirmesinde bulundu.


- Antrenman


Bursaspor, 17 Mart Pazar günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu hafif sakatlık yaşayan Allano Lima, tedavisinin ardından çalışmaya devam etti. Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı ise idmana katılmadı.

Antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlayan takımın, basına kapalı bölümde taktik çalışması yaptığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:27
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