Galatasaray, Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Galatasaray, Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı31 Ocak 2019 Perşembe 23:25
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Luyindama için Belçika'nın Standard Liege Kulübüne 3 milyon avro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi.
Açıklamada, Luyindama'nın sezon sonu satın alma opsiyonun da Galatasaray Kulübüne ait olduğu bildirildi.
Oyuncuya ise yarım sezon için 600 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.
Luyindama'nın, sarı-kırmızılı takımda 27 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
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