Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı
Sarı-kırmızılı kulüp, Luyindama'nın 5 milyon avro olan satın alma opsiyonunu kullandı29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:07
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon avro olan satın alma opsiyonunun kullanılarak, oyuncunun transferinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Yapılan anlaşma çerçevesinde Christian Luyindama'ya 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1 milyon 50 bin avro ücret ödeneceği aktarıldı.
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