0553 313 94 23

Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

Sarı-kırmızılı kulüp, Luyindama'nın 5 milyon avro olan satın alma opsiyonunu kullandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:07
Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon avro olan satın alma opsiyonunun kullanılarak, oyuncunun transferinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Christian Luyindama'ya 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1 milyon 50 bin avro ücret ödeneceği aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:07
  1. Christian Luyindama
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendisinden 4 gündür haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
    1. Kendisinden 4 gündür haber alınamayan..
    2. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü..
    3. Hatayspor'da transfer
    4. Hatayspor, Rayane Aabid’i kadrosuna..
    5. Son şampiyon Galatasaray, transferi..
    6. Ponck, Medipol Başakşehir'de
    7. AK Parti'de 2023 hazırlığı! İşte yeni..
    8. İran'dan dikkat çeken doğalgaz..
    9. Adanaspor'da transfer
    10. Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard..
    11. Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
    12. AB mahkemesi nükleer santral kararını..
    13. İsrail vatandaşı Filistinliler, seçime..
    14. Galatasaray, Luyindama'nın..
    15. MSB: "Gri listede aranan Hvinrej..
    16. Lastiği patlayan kamyonet devrildi; 3..
    17. Pakistan Afganlara vize..
    18. Muş'ta PKK'ya operasyon! Ele..
    19. Dimitrios Chatziisaias: “Hem takım..
    20. Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne..
    21. Trabzonspor'un sponsor görüşmesi..
    22. Gri listedeki terörist Bilal Kaplan..
    23. İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak..
    24. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    25. Carlos Ponck, Başakşehir’de
    26. Yüksekova’da 2 terörist etkisiz hale..
    27. Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede..
    28. KKTC’den Yunanistan Başbakanı’na sert..
    29. Yumruklar Alanya’da konuştu
    30. Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı