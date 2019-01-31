Galatasaray, Luyindama transferini duyurdu



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Luyindama transferini açıkladı. Videoda, "Galatasaray'ımızın yeni transferi Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Christian Luyindama hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı. Luyindama'nın transfer bilgileri hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Galatasaray'ın, Standard Liege'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul'a gelmişti.



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