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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı?

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.  Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını uydudan şifresiz veren kanal var mı?

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı için heyecan dorukta. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının en ucuz bileti 150 TL olarak, en pahalı bileti ise 1000 TL olarak açıklandı. 18 Eylül Salı günü oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Lokomotiv Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
  1. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda?
  2. Galatasaray
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