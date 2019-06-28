0553 313 94 23

Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB 2019 LGS sonuçlarını açıkladı. Liseye Geçiş Sınavı kapsamında (LGS) sonuçlarının açıklanmasında sonra gözlerin çevrildiği LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. MEB e-okul tercih robotu 2019 ile LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. LSG tercihlerinin ardından nakil dönemleri başlacaktır. Öğrencilerin en çok araştırdıkları lise nakillerin başında Galatasaray Lisesi nakilleri gelmekte. Peki Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019? Galatasaray lisesine nakil ne zaman ve nasıl yapılır?

28 Haziran 2019 Cuma 15:07
Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB 2019 LGS sonuçlarını açıkladı. Liseye Geçiş Sınavı kapsamında (LGS) sonuçlarının açıklanmasında sonra gözlerin çevrildiği LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. MEB e-okul tercih robotu 2019 ile LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. LSG tercihlerinin ardından nakil dönemleri başlacaktır. Öğrencilerin en çok araştırdıkları lise nakillerin başında Galatasaray Lisesi nakilleri gelmekte. Peki Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019? Galatasaray lisesine nakil ne zaman ve nasıl yapılır?

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenciyi kabul etti. İşte Galatasaray ortaokula nakil nasıl yapılır? sorusunun cevabı.

İlkokulu başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortaokula kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan öğrenciler, Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler lisenin 9 uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilirler.

Galatasaray Ortaokul’undan mezun olan öğrenciler doğrudan Galatasaray Lisesi’ne geçerken, diğer ortaokullardan gelecek adayların merkezi sınavda (LGS) 0,01-0,04 dilim arasında olması gerektiğini düşündüğümüzde, Galatasaray Lisesi’nde okumak adına kuranın önemli bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Galatasaray Lisesi taban puanı 2019

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:07
  1. Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019
  2. LGS tercih kılavuzu
  3. MEB e-okul tercih robotu 2019
  4. LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
  5. lgs tercih ne zaman 2019
  6. lgs tercihleri ne zaman yapılacak 2019
  7. lgs okul tercihleri ne zaman 2019
  8. 2019 lgs tercih tarihi
  9. lgs tercih tarihleri 2019
  10. 2019 lise tercihleri ne zaman yapılacak
  11. 2019 lgs okul tercihleri ne zaman yapılacak
  12. lise tercihleri ne zaman 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede
    1. Göçmen sağlığı merkezlerinden..
    2. Eski başyaver Özdaban için istenen..
    3. Hong Kong’da göstericiler G20..
    4. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı..
    5. Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı
    6. Beyşehir’de Uluslararası Fotoğrafçılar..
    7. GETHAM’da sıra dışı etkinlik
    8. Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye..
    9. 7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek
    10. AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
    11. Ankara ile Makedonya arasında gönül..
    12. Sinemalarda yeni dönem! 1 Temmuz’da..
    13. Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı..
    14. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    15. Minik kalplerin saçları umut oldu
    16. Mississippi taşkınlarının hasar..
    17. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    18. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    19. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    20. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    21. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    22. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    23. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    24. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    25. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    26. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    27. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    28. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    29. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    30. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı