Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB 2019 LGS sonuçlarını açıkladı. Liseye Geçiş Sınavı kapsamında (LGS) sonuçlarının açıklanmasında sonra gözlerin çevrildiği LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. MEB e-okul tercih robotu 2019 ile LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. LSG tercihlerinin ardından nakil dönemleri başlacaktır. Öğrencilerin en çok araştırdıkları lise nakillerin başında Galatasaray Lisesi nakilleri gelmekte. Peki Galatasaray lisesine nakil nasıl yapılır 2019? Galatasaray lisesine nakil ne zaman ve nasıl yapılır?

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenciyi kabul etti. İşte Galatasaray ortaokula nakil nasıl yapılır? sorusunun cevabı.

İlkokulu başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortaokula kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan öğrenciler, Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler lisenin 9 uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilirler.

Galatasaray Ortaokul’undan mezun olan öğrenciler doğrudan Galatasaray Lisesi’ne geçerken, diğer ortaokullardan gelecek adayların merkezi sınavda (LGS) 0,01-0,04 dilim arasında olması gerektiğini düşündüğümüzde, Galatasaray Lisesi’nde okumak adına kuranın önemli bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Galatasaray Lisesi taban puanı 2019