Galatasaray, Lemina’yı KAP’a bildirdi Galatasaray, Mario Lemina’nın geçici transferi konusunda Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Mario Lemina’nın geçici transferi konusunda Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray’da transferin son gününde hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün akşam yıldız futbolcu Falcao’yu İstanbul’a getiren, Florin Andone transferini açıklayan, Diagne’yi ise Club Brugge’e gönderen sarı-kırmızılılar, Mario Lemina’yı da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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