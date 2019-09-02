Galatasaray, Lemina için görüşmelere başladı - Sarı-kırmızılı kulüp, Gabonlu futbolcunun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek.

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