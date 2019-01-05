Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.