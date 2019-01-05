0553 313 94 23

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı vefatının 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:34
Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:34
  1. Anma
  2. Galatasaray
  3. Turgay Vardar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya gitti
    1. Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya..
    2. Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28..
    3. Boutaib'in yeni adresi Mısır
    4. Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7..
    5. Banvit, taraftarına güveniyor
    6. Yine ABD, yine silahlı saldırı! Çok..
    7. İslâm büyüklerinin hayat tarzlarına..
    8. "Seçim çalışmalarına katılmasında..
    9. Otomotiv sektörünün "Gladyatörleri"..
    10. Tüm dünya diken üstünde! Ordusuna..
    11. Payitaht Abdulhamid 69. bölümü..
    12. Sabrın kazandırdıkları
    13. Öğretmenlere ve öğrencilere Türk..
    14. Tasavvuf! Kocakarı imanı
    15. Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile..
    17. Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un sahibi..
    18. Peygamberimizin hayatından! İhsan..
    19. ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi
    20. 2 bin 500 yıllık nekropol müzeye..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!