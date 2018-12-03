Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den maç sonu açıklaması: Su akar yolunu bulur

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisini cezası nedeniyle statta izleyemedi. Başkan Cengiz, derbiyi izlediği Kalamış'ta maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu.

"Su akar yolunu bulur''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında her şeyin düzeleceğini söylerken, "Her şey düzelecek. Su akar, yolunu bulur. Ocak ayı tabi ki transfer ayı." dedi.

Mustafa Cengiz, derbideki VAR kararlarıyla ilgili olarak ise, "Ben bütün diyeceklerimi dedim. Süreç devam ediyor." yanıtını verdi.