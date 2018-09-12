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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Kongreyi erteleyemeyiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, 22 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül'de düzenlenmek üzere karar aldıkları olağanüstü genel kurul toplantısını ertelemeyeceklerini açıkladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:29
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Kongreyi erteleyemeyiz

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz, olağanüstü kongrede yetki isteyecekleri konularla ilgili üyelere bilgi verdi.

Cengiz, özellikle gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda isteyecekleri yetkiyle ilgili eleştirilere değinerek, "Bu tartışmalar önceki başkanlarımız döneminde de oldu. Zaten bu konularda önceki yönetimlerin aldığı yetki bizde de var. Galatasaray, dernekler yasasına tabi olduğu için yeni imar yasası ve mevzuata uygun olarak bu konuda yeniden genel kuruldan onay almak gerekiyor. Aksi takdirde bizim işler durabilir. Daha önce Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek başkanlarım da aynı yetkileri aldı. Burada hiçbir plan ve proje yok. Biz plan ve proje yaptığımızda tekrar sizin karşınıza geleceğiz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, zamanının tamamını Galatasaray için harcadığını dile getirerek, "Gizli, el altından bir şeyler yapacak karaktere sahip değiliz. Ben kendi işime gidemiyorum, gitmiyorum. Arkadaşlarımın çoğu da öyle. Bütün zamanımı Galatasaray'a veriyorum. Bunu takdir ya da oy almak için söylemiyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir heyecanın içindeyim. Yanlış yaptığımda edebimle geri çekilirim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Adası ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Cengiz, "İçiniz rahat olsun. Galatasaray Başkanı olarak konuşuyorum. Galatasaray Adası'yla ilgili bilginiz dışında hiçbir şey yapmayız. Adayla ilgili hiçbir ters tasarrufumuz, gizli ajandamız, Bizans oyunumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Cengiz, mali açıdan önemli bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Olağanüstü genel kurulu erteleyemeyiz, halının altına süpüremeyiz. Çok büyük bir ekonomik savaş veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız hasılat 1 milyar 187 milyon lira, harcamamız da 1 milyar 184 milyon lira. 3 milyon lira kardayız. Zaten UEFA bunları gördüğü için ikinci defa katılma hakkı verdi. Bunu unutmayın." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:29
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