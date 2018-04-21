Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray kritik virajda! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
Galatasaray kritik virajda! Muhtemel 11'ler

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY
 
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre, Fernandes, Douglas.
TEKNİK DİREKTÖR:Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Binali Yıldırım şarkı söyledi
    1. Başbakan Binali Yıldırım şarkı söyledi
    2. CHP’de seçim paniği!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. Bodyguard'a kurşun yağdırdılar!
    5. Sürücüsüz aracın detayları belli oldu
    6. Kadın başbakan adayının fuhuş kaseti..
    7. Hollanda'dan küstah çıkış: Türkiye..
    8. Kahya Operasyonunda tutuklamalar..
    9. 'Onca işin arasında bizimle..
    10. Rusya: ABD Cenevre’yi bombaladı
    11. Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu..
    12. Kapadokya'nın "uzaydan görülen"..
    13. Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti
    14. "1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"
    15. Jandarma ele geçirdi! Teröristler için..
    16. Dilipak'tan Sadettin Köpek benzetmesi
    17. Terör örgütüne büyük darbe! Mehmetçik..
    18. AB'den İsrail'e tepki
    19. Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı
    20. Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor