Galatasaray Komşu'da mağlup! Maçta 5 gol...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da Yunan Ligi şampiyonu AEK'ya konuk oldu. Galatasaray, 6. hazırlık maçında AEK'ye 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'ın golleri 22 ve 67. dakikada Maicon'dan gelirken Brezilyalı futbolcunun frikikten attığı ikinci gol, Yunan taraftarları tarafından da alkış aldı.

AEK'ya galibiyeti getiren golleri ise 35. dakikada Livaja, 51'de Bakasetas ve 56'da Mantalos kaydetti.