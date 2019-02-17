0553 313 94 23

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanını kayıpsız geçti

- Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti- Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti- Sarı-kırmızılı futbolcu Feghouli, karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yapma başarısı gösterdi

17 Şubat 2019 Pazar 21:43
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanını kayıpsız geçti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin golüyle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, daha sonra oyuna ağırlığını koyarak Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin (3) kaydettiği gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 42'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 3'e indirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı da 4-1 kazanmıştı.


- Yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı


Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.


- Feghouli "hat-trick" yaptı


Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yapma başarısı gösterdi.

Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Feghouli, müsabakanın 28, 53 ve 68. dakikalarında topu ağlara gönderdi.

Kariyerinde ilk kez "hat-trick" yapan Feghouli, Galatasaray'da bu sezon bir lig maçında üç gol atan ikinci futbolcu oldu. Henry Onyekuru, 18. haftadaki MKE Anakaragücü maçında "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.

Ligde daha önce 2 golü bulunan Cezayirli futbolcu, gol sayısını da 5'e çıkardı.

Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Younes Belhanda ise gol sayısını 3'e çıkardı. Belhanda, geçen hafta Trabzonspor müsabakasında 2 gol atmıştı.


- Terim, Denizli karşısında ilk kez kazandı


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenörlük kariyerinde Mustafa Denizli'ye karşı ligde ilk kez maç kazandı.

Tecrübeli teknik direktörler 23 yıl sonra birbirlerine rakip olurken, Terim yönetimindeki Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fatih Terim daha önce MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında, Galatasaray ve Kocaelispor'u çalıştıran Mustafa Denizli'ye 5 maçta rakip olmuştu.

Mustafa Denizli'nin takımları, bu maçlardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:43
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu
    1. Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu
    2. CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    3. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında..
    4. Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına..
    5. Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna’da..
    6. Rumlardan kritik KKTC açıklaması:..
    7. Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz..
    8. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    9. Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li..
    11. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    13. Fatih Terim: “Bugünkü oyun nedeniyle..
    14. Milli karatecilerden dört madalya
    15. Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor
    16. Orhan Çıkırıkçı: "Adanaspor..
    17. Coşkun Demirbakan’dan istifa seslerine..
    18. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe..
    19. Mustafa Denizli: “Bu durumdan..
    20. Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
    21. Evin çatısında çıkan yangın korkuttu
    22. Sofiane Feghouli: “Benfica burada..
    23. Eğitim Sen’den Dayanışma yemeği
    24. Polisi görünce 1 kilo eroini attılar
    25. Takla atan araçtan hafif yaralı çıktı
    26. Antalya’daki cinayetin zanlısı..
    27. "Böyle bir şeyi tartışmak siyasette..
    28. AK Partili Aydın, 'CHP-HDP'..
    29. Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
    30. Emniyet duyurdu: Çok sayıda komiser..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması