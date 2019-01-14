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Galatasaray kafilesi, Bolu'da

- Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Boluspor ile deplasmanda yapacağı maç için kente geldi

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
Galatasaray kafilesi, Bolu'da


BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, Bolu'ya geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Sarı-kırmızılıları konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlar, kafileyi meşale yakarak ve tezahüratlarda bulunarak karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
  1. Boluspor
  2. Fatih Terim
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. Ziraat Türkiye Kupası

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