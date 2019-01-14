Galatasaray kafilesi, Bolu'da
- Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Boluspor ile deplasmanda yapacağı maç için kente geldi14 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, Bolu'ya geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Sarı-kırmızılıları konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlar, kafileyi meşale yakarak ve tezahüratlarda bulunarak karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
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