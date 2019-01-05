0553 313 94 23

Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti

- Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Rodrigues ile Japonya Milli Takımı'nın Asya Kupası kadrosunda bulunan Nagatomo kafilede yer almadı- Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kamp kadrosunda bulunmadı

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:52
Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya hareket eden sarı-kırmızılı takımın kafilesinde, transfer görüşmesi yapması için izin verilen Garry Rodrigues ile Japonya Milli Takımı'nın Asya Kupası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kamp kadrosunda bulunmadı.

Teknik heyetten izin alan kaleci Fernando Muslera'nın yarın kampa katılacağı belirtildi.

Galatasaray kamp çalışmalarını 11 Ocak Cuma gününe kadar Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yapacak. Sarı-kırmızılı takım, kamp döneminin sonunda Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Galatasaray, 12 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:52
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. kamp
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya gitti
    1. Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya..
    2. Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28..
    3. Boutaib'in yeni adresi Mısır
    4. Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7..
    5. Banvit, taraftarına güveniyor
    6. Yine ABD, yine silahlı saldırı! Çok..
    7. İslâm büyüklerinin hayat tarzlarına..
    8. "Seçim çalışmalarına katılmasında..
    9. Otomotiv sektörünün "Gladyatörleri"..
    10. Tüm dünya diken üstünde! Ordusuna..
    11. Payitaht Abdulhamid 69. bölümü..
    12. Sabrın kazandırdıkları
    13. Öğretmenlere ve öğrencilere Türk..
    14. Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti
    15. Tasavvuf! Kocakarı imanı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile..
    17. Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un sahibi..
    18. Peygamberimizin hayatından! İhsan..
    19. ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi
    20. 2 bin 500 yıllık nekropol müzeye..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!