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Spor Galatasaray İstanbul'a döndü
Spor

Galatasaray İstanbul'a döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-30 09:01:00 -
Galatasaray İstanbul'a döndü

Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

 
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