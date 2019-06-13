Galatasaray, Inter'in yıldızına kancayı taktı

Galatasaray, Felipe Melo'nun transfer öyküsüne benzer bir operasyon için düğmeye bastı ve Seri A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a resmen talip oldu.

Sabah'ın haberine göre; Inter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan Mauro Icardi ile birlikte Radja Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzakdoğulu patronlara iletti.

Yılda 4 milyon euro kazanıyor

2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Conte'nin istemediği bir başka orta saha oyuncusu olan Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi. İtalyan kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor.