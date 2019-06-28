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Galatasaray İlkokulu kura sonuçları Galatasaray İlkokulu ön kayıtlar ne zaman 2019

Çocuklarını iyi bir okulda okutmak isteyen velilerin tercihleri arasında Galatasaray okulu oldu. Galatasaray İlkokulu’nda 50 kişilik kontenjan için 10 bin başvuru olunca İstiklal Caddesi’nde başvuru kuyruğu uzadıkça uzadı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları aldı. Galatasaray İlkokulu kura sonuçları canlı olarak alındı. Şimdi merak edilen ise Galatasaray İlkokulu ön kayıtlar ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı oldu. Galatasaray İlkokulu kayıt ücretleri, Galatasaray lise taban puanları…

28 Haziran 2019 Cuma 14:45
Galatasaray İlkokulu kura sonuçları Galatasaray İlkokulu ön kayıtlar ne zaman 2019

Çocuklarını iyi bir okulda okutmak isteyen velilerin tercihleri arasında Galatasaray okulu oldu. Galatasaray İlkokulu’nda 50 kişilik kontenjan için 10 bin başvuru olunca İstiklal Caddesi’nde başvuru kuyruğu uzadıkça uzadı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları aldı. Galatasaray İlkokulu kura sonuçları canlı olarak alındı. Şimdi merak edilen ise Galatasaray İlkokulu ön kayıtlar ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı oldu. Galatasaray İlkokulu kayıt ücretleri, Galatasaray lise taban puanları…

T.C. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray İlköğretim (İlkokul & Ortaokul) Türkiye ve Fransa hükümetleri arasında imzalanan 14.04.1992 tarihli uluslarası anlaşmaya dayalı olarak 06.06.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanuna göre Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Galatasaray Lisesi'ne bağlı bir öğretim kurumudur.

Galatasaray ilkokulu kura sonuçları, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray İlkokulu ve Lisesi yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi gün içinde web sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz'da alınacak. Okula ön kayıt için istenen belgeler, aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran'da yapılacak toplantıda bildirilecek.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GALATASARAY İLKOKULU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:45
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