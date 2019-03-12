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Galatasaray ile Denizbank arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Galatasaray ile Denizbank, Türkiye’de ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda uygulanan ve nakit kullanılmadan ödeme döneminin yapıldığı bir anlaşmaya imza attı.

12 Mart 2019 Salı 13:22
Galatasaray ile Denizbank arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Galatasaray ile Denizbank, Türkiye’de ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda uygulanan ve nakit kullanılmadan ödeme döneminin yapıldığı bir anlaşmaya imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yapılan anlaşmayla birlikte stadyum ve çevresindeki mağazalar, büfeler ve GS Store’da yapacakları alışverişlerde, nakitsiz ve güvenle ödeme yapabilecekler.


Galatasaray Spor Kulübü ve Denizbank, Türkiye’de ilk kez Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda nakit kullanmadan ödeme döneminin temelini atacak önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş katıldı. Yapılan anlaşma çerçevesinde taraftarlar, stadyum ve çevresindeki mağazalar, büfeler ve GS Store’da yapacakları alışverişlerde, Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı fastPay ile nakitsiz, kolayca ve güvenle ödeme yapabilecekler. Stadyumda, temassız ve sıra beklemeden ödeme kolaylığının yanı sıra fastPay ile yapılan ödemelere yüzde 10 iade avantajı da sunulacak; fastPay’e tanımlı Denizbank GS Bonus Kart ile yapılan ödemelerde ise ekstra yüzde 10 iade kredi kartına yüklenecek. Böylelikle kullanıcılar toplamda yüzde 20’ye varan daha az ödeme avantajından faydalanacak.



Cengiz: “İlklerin kulübü olmaya devam ediyoruz”


Toplantıda açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, “Kimseyi kıskandırmak için söylemiyorum ama ilklerin kulübü olmaya devam diyoruz. İlk defa bir statta yeni bir uygulamayı yaşama geçiriyoruz. FastPay, yani hızlı ödeme sistemi. Avrupa’da birçok statta ön ödemeli sistemler var. 100 liralık kart alıp ödeme yapıyorsunuz. Bu daha farklı bir sistem. Başka bankaların kartları ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Dijitalleşen dünyanın kolaylıklar dünyası olması gerekir. Tüketicinin yorulmaması ve devletimiz için de kayıt altına girmesi gerekir. Devletimiz adına da gerekli ve yararlı bir uygulama. Bu bir yıllık anlaşma ama bunu uzatacağız. Bize bir ön ödeme yaptıkları için de teşekkür ederiz. Taraftarımızın yükleyeceği uygulama ile her yerde rahatlıkla kullanabilecekler. Bu anlamda stadyumda maç izleme kültürünün de farklı bir noktaya giderek konfor alanlarının genişletilmesi gerektiğine hepimiz inanıyoruz. Günümüzde her türlü alışveriş artık dijital kanallar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu anlamda Galatasaray’ın vizyonu ile örtüşen bir eyleme tüm taraftarlarımızı davet ediyorum” dedi.



Ateş: “Galatasaray ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz”


Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise iş birliği anlaşmasında imzalanan protokol hakkında şu ifadeleri kullandı:


“Türkiye’nin ilk nakitsiz stadyumu olması yönündeki temeli atmak için buradayız. Türk sporuna en büyük desteği veren bankayız. Ziraat Bankası ile birlikte ileri ki yıllarda Türk sporunu, sadece futbol olarak değil olimpik dalları da finansmanının üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 20 yıldır Türk sporunu finanse ediyoruz. Dört büyük kulübün de sermaye piyasası işlerini biz yapıyoruz. Türkiye’de ilk kez bir bankanın müşterisi ile sınırı olmayan bir uygulama oluşturduk. Pratiklik konusunda bir yarar getireceğiz. Tüm bankaların kredi kartlarını ekleyerek, ek masraf yapmadan ödemeler yapabileceksiniz. Bu protokolle bir ilke imza atıyoruz ve Türkiye’yi nakitsiz stadyumla tanıştırıyoruz. ülkemizin önde gelen kulüplerinden Galatasaray ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde akıllı, hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmak üzere güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm mağaza ve büfelerle birlikte GSStore’da pilot uygulamasına başladığımız nakitsiz stadyum konseptimize ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi hep birlikte inşa etmeyi umuyoruz. Anlaşmamızın Türk futboluna hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”


Ateş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte sistemin nasıl çalışacağını telefonundan uygulamalı olarak basın mensuplarına gösterdi. Anlaşma protokolünde imzaların atılmasından sonra plaket takdimi yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hakan Ateş’e üzerinde adının yazdığı sarı-kırmızılı forma hediye etti. Ateş ve Cengiz, toplantı sonrası Galatasaray Müzesi’ni gezdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:22
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