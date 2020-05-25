  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:45:30 -
Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik koşular üzerinde duruldu.

Akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve fiziksel çalışmalarla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı