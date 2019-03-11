Galatasaray gol oldu yağdı! Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 5-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Feghouli, 68. dakikada Ndiaye ve 65 ile 78. dakikalarda Onyekuru ve 90+4'te Diagne kaydetti. Mbaye Diagne'nin 86. dakikada attığı gol VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Galatasaray 49 puana yükselerek lider Başakşehir'in 8 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada kaldı. Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

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