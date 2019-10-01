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Galatasaray Devler Ligi'nde yara aldı!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu.

01 Ekim 2019 Salı 23:56
Galatasaray Devler Ligi'nde yara aldı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Sarabia'nın asistinde Arjantinli forvet Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk hafta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kalırken, ilk hafta Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak, PSG ise deplasmanda Club Brugge'e konuk olacak.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 23:56
  1. Galatasaray
  2. Paris Saint-Germain
  3. PSG

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