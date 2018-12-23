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Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı- Karşılaşma öncesinde rahatsızlanan Serdar Aziz, maç kadrosundan çıkartıldı

23 Aralık 2018 Pazar 19:23
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Garry Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Maicon Roque ile Younes Belhanda ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues'in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.


- Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı


Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.


- Belhanda formasına kavuştu


Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra forma giydi.

Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.

Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.


- Sivasspor'da tek değişiklik


Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kadroda tek değişiklik yaptı.

Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:23
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Notlar
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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