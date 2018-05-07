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Galatasaray dakikaları sayıyor! Son 180 dakika

Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek son 2 haftaya lider giren Galatasaray'da Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki dokuzuncu asistine imza attı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:23
Galatasaray dakikaları sayıyor! Son 180 dakika

Garry Rodrigues'in ilk golünde pası veren isim olan Sofiane Feghouli, bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu asistini yaptı. Cezayirli oyuncunun asistlerin altısının deplasmanda gelmesi dikkat çekerken, dış sahada kimse onun kadar asist yapamadı.

Penaltı pozisyonunda sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu, bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gördü. Bu nedenle Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Çok iyi bir karakter ortaya koyduklarını ve üç puan aldıklarını söyleyen Feghouli, "Zor maçtı ama takım olarak çok iyi oynadık. Malatya karşısında da aynı şekilde karakterli oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde 3 puanı almak istiyoruz. Artık 180 dakikamız kaldı" diye konuştu.

 

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:23
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Sofiane Feghouli
  3. Garry Rodrigues
  4. Malatyaspor
  5. Galatasaray

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