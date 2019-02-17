Galatasaray bu sezon deplasmanda 5. kez kazandı Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5.

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı mağlup ederek, bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Bu maçla birlikte ligde deplasmanda 11. maçına çıkan Aslan, sahadan 5. kez 3 puanla ayrılan taraf oldu. Cimbom söz konusu 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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