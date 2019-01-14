0553 313 94 23

Galatasaray, Boluspor maçına hazır

- Sarı-kırmızılı ekip, kara yoluyla Bolu'ya hareket etti

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:09
Galatasaray, Boluspor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Boluspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından karşılaşma için kara yoluyla Bolu'ya hareket etti.

Boluspor maçı kafilesinde, kaleci Fernando Muslera ile Asya Kupası maçları nedeniyle Japonya Milli Takımı'nda bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:09
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile anlaştı
    1. Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile..
    2. HDP'den 'milli görev' açıklaması: CHP...
    3. CHP'den sanayi üretim endeksi..
    4. Arnavutköy'de yangın
    5. Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın..
    6. Çavuşoğlu Avrupalı bakanın yüzüne..
    7. Yargıya ve bütçeye elektronik tebligat..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den..
    10. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    11. İHA pilotu sayısı 35 bini geçti
    12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    13. Perinçek'ten çok sert sözler: Tehdit..
    14. Bakan değil provokatör! Komşunun..
    15. Sızan akaryakıtın kokusu nedeniyle..
    16. Şarkıcı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı
    17. İki öğretmene imar affı istismarı..
    18. SHGM alkol tarama testlerine başladı
    19. Ve Ankaragücü'nün yeni teknik..
    20. Tadını beğenip bu işe girdi, genç..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!