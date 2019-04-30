Galatasaray-Beşiktaş derbisine doğru Beşiktaşlı taraftarlar için satışa sunulan biletler 10 dakikada tükendi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler tükendi. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Açıklamada 150 lira fiyatla satışa sunulan biletlerin 10 dakikada tükendiği belirtildi.

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