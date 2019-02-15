Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CAS’a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak. Men cezası almamız söz konusu değil" dedi. IHAAW143920-SPO/15-02-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CAS’a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak.

IHAAW143920-SPO/15-02-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CAS’a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak. Men cezası almamız söz konusu değil" dedi.15.02.2019 14:39:20TSINNNN

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