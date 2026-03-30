Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye jest
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye memleketi Konya'nın 42 plaka kodunun yazılı olduğu formayı hediye etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak da ziyarette hazır bulundu.
Ziyarette Dursun Özbek, Mustafa Çiftçi'ye üzerinde memleketi Konya'nın 42 plaka kodunun yazılı olduğu formayı hediye etti.