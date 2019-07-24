Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Almanya'nın FC Augsburg takımıyla hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Taraftarlar şimdi Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Galatasaray Augsburg maçına ilişkin ayrıntılar...

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Almanya'nın FC Augsburg takımıyla hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Taraftarlar şimdi Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Galatasaray Augsburg maçına ilişkin ayrıntılar... Galatasaray Augsburg maçı ne zaman? Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00'de) başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk hazırlık maçında RB Leipzig'in karşısına çıkmış sahadan ve 3-2 mağlubiyetle ayrılmılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp maç biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı duyuru şöyle; Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımı ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00'de) başlayacak. 2019-2020 sezonu için yapacağımız ikinci hazırlık maçı olacak mücadelenin biletleri satışa çıktı.

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