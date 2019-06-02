Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da buldu! İşte o isim

Geçtiğimiz Ocak ayında Sparta Prag’tan 21 yaşındaki Benjamin Tetteh’i transfer etmek isteyen ancak fazla nakit para veremediği için bu oyuncuyu alamayan Galatasaray’ın Ganalı santrafor için yeniden girişimde bulunduğu öğrenildi.

Çekya basını duyurdu!

Çekya basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Semih Kaya transferinde iyi ilişkiler kurduğu Sparta Prag’tan Tetteh’i istediğini yazdı. Sparta Prag’ın 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncusu için CimBom’dan 4 milyon euro talep ettiği, Galatasaray’ın fiyatı düşürmeye çalıştığı belirtildi. Bu arada Beşiktaş’tan ayrılan, Galatasaray’a transfer olacağı öne sürülen kanat oyuncusu Gökhan Töre için vize çıkmadı. Bu oyuncunun sık sakatlanması nedeniyle transferinden vazgeçildiği öne sürüldü.